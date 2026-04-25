Domenica 26 luglio, al Festival di Majano, si terrà la serata dedicata ai Pink Floyd con il concerto dei Pink Sonic, uno dei tributi più riconosciuti in Europa alla band britannica. L’evento, che richiama le atmosfere e le sonorità dei Pink Floyd, rappresenta una delle principali attrazioni di questa edizione del festival. La serata si svolge in un contesto all’aperto e si inserisce nel programma di musica live previsto per l’estate.

Ritorna al Festival di Majano la serata evento dedicata alle sonorità, alle atmosfere e al mito dei Pink Floyd con il concerto dei Pink Sonic, fra i migliori tributi in Europa alla leggendaria band britannica. L’evento, in programma domenica 26 luglio (inizio alle 21.00 ), sarà un’occasione unica per ripercorrere il sound di alcuni grandi capolavori della band, da “ The Piper at the Gates of Dawn ” (1967) a “ Wish You Were Here ” (1975), da “ The Dark Side Of The Moon ” (1973), al mitico “ The Wall ” (1979). I biglietti per il concerto, organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Zenit srl, saranno in vendita sul circuito Ticketone dalle 11.🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - PINK SONIC al Festival di Majano la serata evento dedicata al mito dei Pink Floyd. domenica 26 luglio

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