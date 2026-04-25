PINK SONIC al Festival di Majano la serata evento dedicata al mito dei Pink Floyd domenica 26 luglio

Da udine20.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 26 luglio, al Festival di Majano, si terrà la serata dedicata ai Pink Floyd con il concerto dei Pink Sonic, uno dei tributi più riconosciuti in Europa alla band britannica. L’evento, che richiama le atmosfere e le sonorità dei Pink Floyd, rappresenta una delle principali attrazioni di questa edizione del festival. La serata si svolge in un contesto all’aperto e si inserisce nel programma di musica live previsto per l’estate.

Ritorna al  Festival di Majano  la serata evento dedicata alle sonorità, alle atmosfere e al mito dei  Pink Floyd  con il concerto dei  Pink Sonic, fra i migliori tributi in Europa alla leggendaria band britannica. L’evento, in programma  domenica 26 luglio  (inizio alle  21.00 ), sarà un’occasione unica per ripercorrere il sound di alcuni grandi capolavori della band, da “ The Piper at the Gates of Dawn ”  (1967) a “ Wish You Were Here ”  (1975), da “ The Dark Side Of The Moon ” (1973), al mitico “ The Wall ” (1979). I  biglietti  per il concerto, organizzato da  Pro Majano, in collaborazione con  Regione Friuli Venezia Giulia,  PromoTurismoFVG  e  Zenit srl, saranno in vendita sul circuito  Ticketone  dalle 11.🔗 Leggi su Udine20.it

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