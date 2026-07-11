addio a peppino di capri il re della melodia italiana

Peppino Di Capri, noto come uno dei più grandi interpreti della musica italiana, è morto all’età di 83 anni. Nel 2018 aveva festeggiato i 60 anni di carriera con uno spettacolo al Teatro di San Carlo. Nato nel 1939, avrebbe compiuto 87 anni il 27 luglio. La sua lunga attività artistica ha lasciato un segno importante nel panorama musicale nazionale e internazionale.

Aveva celebrato nel 2018 i 60 anni di carriera sul palcoscenico del Teatro di San Carlo. Il 27 luglio Peppino di Capri, al secolo Giuseppe Faiella, uno degli artisti italiani più amati nel mondo, avrebbe compiuto 87 anni essendo nato nel 1939. È morto stamattina nella sua amata isola, dopo una lunga malattia. Raro esempio di longevità artistica che attraversa stili e generazioni, la sua dolce rivoluzione rock dalla fine degli anni '50 ha rinnovato la canzone napoletana rendendola 'cool'. Con un timbro vocale inconfondibile che rimanda al fascino dell’isola azzurra, alla magia dell’estate, dei suoi amori e a una romantica 'luna caprese', da voce del twist a elegante chansonnier ha fatto innamorare almeno tre generazioni. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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Addio a Peppino di Capri. Re della melodia italiana.

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