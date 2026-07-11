dacia taglia i costi con gpl e ibrido gamma vincente

Dacia riduce i costi offrendo motorizzazioni a GPL e ibride. La gamma si amplia con nuovi modelli che integrano queste tecnologie, puntando a rendere più accessibile la mobilità. La strategia include un rinnovamento delle motorizzazioni bifuel e un’espansione della tecnologia ibrida, mantenendo i prezzi competitivi. La casa automobilistica si concentra su soluzioni che combinano efficienza e convenienza, senza modificare la proposta di base.

di Francesco Forni Dacia compete da protagonista nella transizione accessibile, grazie a un rinnovamento profondo delle sue motorizzazioni bifuel a GPL e all’espansione della tecnologia ibrida. Con il debutto dei listini aggiornati e dei nuovi Model Year per Sandero, Jogger, Duster e il nuovo Bigster, il brand ridefinisce il concetto di mobilità sostenibile senza costringere a compromessi sul piano delle prestazioni. Offrendo un’efficienza notevole, attualissima in questi mesi di incertezza riguardo il prezzo dei carburanti e con i listini delle auto elettriche che mantengono, in media, sempre un margine superiore del 20% rispetto alle altre motorizzazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Dacia Duster: meglio GPL o HYBRID

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