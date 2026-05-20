Dacia sfida i cinesi con l’ibrido accessibile E il Gpl resta centrale in Italia

Da ilfattoquotidiano.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dacia introduce un nuovo modello ibrido con un prezzo più contenuto, puntando a offrire un’alternativa più accessibile rispetto alle auto di marchi concorrenti. Nel contesto del mercato italiano, la casa automobilistica mantiene anche l’attenzione sul Gpl, che continua a essere una delle scelte principali per i clienti alla ricerca di soluzioni economiche. La strategia si concentra su veicoli che combinano tecnologie moderne con costi di acquisto e gestione più bassi, in un settore in continua evoluzione.

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La risposta di Dacia all’offensiva cinese passa da una parola: accessibilità. In un mercato automobilistico travolto da crisi geopolitiche, rincari energetici, transizione elettrica e concorrenza asiatica, il marchio del gruppo Renault accelera sull’ ibrido low cost e prepara il debutto della Sandero Full Hybrid, che secondo i vertici del brand arriverà nel prossimo autunno con un prezzo inferiore ai 20 mila euro. È uno dei messaggi chiave emersi dalla roundtable che si è svolta a Roma con il ceo Katrin Adt (nella foto sopra) e il vicepresidente Sales & Marketing Frank Marotte, che hanno delineato la strategia del marchio nei prossimi anni:... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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