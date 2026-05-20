Dacia Duster e Bigster Hybrid-G 150 4×4 | GPL ibrido e trazione elettrica

Dacia ha presentato una versione aggiornata di Duster e Bigster dotata di un nuovo sistema chiamato Hybrid-G 150 4×4. Questa configurazione combina un motore che utilizza sia benzina che GPL, un sistema mild hybrid a 48V e una trazione integrale elettrica. La novità riguarda la presenza di queste tecnologie integrate, che migliorano le prestazioni e l’efficienza del veicolo. La casa automobilistica ha annunciato che questa soluzione tecnica è inedita nel suo segmento.

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