Dacia Duster e Bigster Hybrid-G 150 4×4 | GPL ibrido e trazione elettrica
Dacia ha presentato una versione aggiornata di Duster e Bigster dotata di un nuovo sistema chiamato Hybrid-G 150 4×4. Questa configurazione combina un motore che utilizza sia benzina che GPL, un sistema mild hybrid a 48V e una trazione integrale elettrica. La novità riguarda la presenza di queste tecnologie integrate, che migliorano le prestazioni e l’efficienza del veicolo. La casa automobilistica ha annunciato che questa soluzione tecnica è inedita nel suo segmento.
(Adnkronos) – Dacia amplia l’offerta di Duster e Bigster con il nuovo Hybrid-G 150 4×4, una soluzione tecnica inedita che combina alimentazione bi-fuel benzinaGPL, sistema mild hybrid a 48V e trazione integrale elettrica. Una scelta che conferma l’approccio del marchio: proporre tecnologie concrete, accessibili e pensate per l’utilizzo quotidiano, senza rinunciare alla robustezza e alla. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
2026 Dacia Bigster Hybrid-G 150 4x4 | OFF-ROAD Demonstration
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