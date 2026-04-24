L’ex calciatore Alessandro Nesta ha condiviso che fin da bambino non avrebbe mai immaginato di indossare una maglia diversa da quella della Lazio. Ha ricordato di aver ricevuto fischi durante la sua carriera, ma ha dichiarato che andava bene così. Nesta ha anche parlato di alcune tappe della sua carriera, ripercorrendo momenti significativi del suo percorso nel mondo del calcio.

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© Calcionews24.com - Nesta rivela: «Fin da piccolo non mi sarei visto con una maglia diversa da quella della Lazio. Mi sono preso i fischi ma va bene così»

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