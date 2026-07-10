Durante la partecipazione a Pechino Express, ha portato solo due paia di mutande e si è definito uno sfigato. Ha raccontato di aver vissuto quei tre mesi come un sogno, ma di essere stato trattato male da una persona, arrivando a sentirsi disperato e stanco. Ha commentato anche l’esperienza in Italia, affermando che in patria spingeva sul cibo, mentre qui l’intrattenimento prevale.

«Ho vissuto i tre mesi di “Pechino Express” come un sogno, a un certo punto sei arrivata tu, mi hai trattato male, ero disperato, stanco». Joe Bastianich esordisce così al podcast Fuori di Cabello, condotto da Victoria Cabello. Entrambi, il ristoratore (a Brescia c’è il suo Artemis persian tapas bar) e la conduttrice, hanno vinto il talent: Bastianich nel 2023 in coppia con Andrea Belfiore (gli italoamericani) e Cabello con Paride Vitale (i Pazzeschi). E c’è un aneddoto curioso. «Nello zaino avevo solo la chitarra – dichiara l’imprenditore - perché mi aiuta nella vita, la carta igienica, lo spazzolino, un... 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - Bastianich: «A Pechino Express vinsi e portai solo due paia di mutande. Ero uno sfigato, ora mi piaccio. Masterchef? In Italia spingevo, qui si punta sull'intrattenimento più che sul cibo»

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