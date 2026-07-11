Da Milano restituisce 40 kg di sabbia sottratti dall'Oristanese negli anni '70 | È l'ultimo desiderio di mia madre

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di Milano ha consegnato al comune di Cabras 40 chili di sabbia prelevata dalla spiaggia di Is Arutas negli anni Settanta. La sabbia era stata portata via dalla spiaggia durante una vacanza della famiglia. La donna ha dichiarato che si tratta dell’ultimo desiderio di sua madre. La consegna è avvenuta di persona al municipio. La sabbia è stata restituita senza ulteriori commenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una donna residente a Milano ha restituito al comune di Cabras 40 chili di sabbia prelevata dalla sua famiglia dalla spiaggia di Is Arutas, nell'Oristanese, durante una vacanza negli anni Settanta. "Esaudisco l'ultimo desiderio di mia madre", ha raccontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Sardegna, restituisce 40 chili di sabbia sottratti dall'Oristanese negli anni '70Una donna di Milano ha restituito circa 40 chili di sabbia di quarzo prelevata dalla spiaggia di Is Arutas, nell'Oristanese, negli anni Settanta.

Disabile vive da 9 anni in una roulotte all’Isola d’Elba tra topi e serpenti, la denuncia: “Non ha neanche l’acqua”Un uomo disabile vive da nove anni in una roulotte all’Isola d’Elba, tra topi e serpenti, senza acqua né servizi igienici.

Temi più discussi: Restituisce 40 chili di sabbia sottratti dall'Oristanese negli anni '70; Da Milano alla Sardegna per restituire 40 chili di sabbia sottratti dall'Oristanese negli anni '70; Da Milano restituisce 40 kg di sabbia sottratti dall'Oristanese negli anni '70: È l'ultimo desiderio di mia madre; Dopo cinquant'anni restituisce 40 chili di sabbia di Is Arutas: Era l'ultimo desiderio di mia madre.

da milano restituisce 40Da Milano restituisce 40 kg di sabbia sottratti dall’Oristanese negli anni ’70: È l’ultimo desiderio di mia madreUna donna residente a Milano ha restituito al comune di Cabras 40 chili di sabbia prelevata dalla sua famiglia dalla spiaggia di Is Arutas, nell'Oristanese ... fanpage.it

da milano restituisce 40Milano, restituisce 40 chili di sabbia sarda prelevata 50 anni faUna donna restituisce 40 chili di sabbia di Is Arutas, prelevata negli anni '70, per esaudire l'ultimo desiderio della madre ... it.blastingnews.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web