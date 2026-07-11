Da Milano restituisce 40 kg di sabbia sottratti dall'Oristanese negli anni '70 | È l'ultimo desiderio di mia madre
Una donna di Milano ha consegnato al comune di Cabras 40 chili di sabbia prelevata dalla spiaggia di Is Arutas negli anni Settanta. La sabbia era stata portata via dalla spiaggia durante una vacanza della famiglia. La donna ha dichiarato che si tratta dell’ultimo desiderio di sua madre. La consegna è avvenuta di persona al municipio. La sabbia è stata restituita senza ulteriori commenti.
Una donna residente a Milano ha restituito al comune di Cabras 40 chili di sabbia prelevata dalla sua famiglia dalla spiaggia di Is Arutas, nell'Oristanese, durante una vacanza negli anni Settanta. "Esaudisco l'ultimo desiderio di mia madre", ha raccontato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Restituisce 40 chili di sabbia sottratti dall'Oristanese negli anni '70. Una donna di Milano ha voluto così esaudire l'ultimo desiderio della madre #ANSA x.com
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