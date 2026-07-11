In uscita a luglio 2026, Odissea si preannuncia come un kolossal senza precedenti. Girato in giro per il mondo sfruttando le più recenti tecnologie IMAX, il nuovo e attesissimo film di Christopher Nolan porta finalmente sul grande schermo il poema fondativo di Omero. Con un cast stellare che include Matt Damon nei panni di Ulisse, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson e Lupita Nyong’o, l’entusiasmo e l’hype per il rilascio sono decisamente alle stelle. Per prepararci all’evento cinematografico dell’anno, abbiamo ripescato la top 10 dei film di Nolan in base all’insindacabile (ma da sempre dibattuta) classifica del pubblico di IMDb. Ecco il viaggio dal decimo al primo posto, con un nostro commento per ogni singola pellicola. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Da Gotham allo Spazio, aspettando Ulisse: La Top 10 dei Capolavori di Christopher Nolan

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