Un uomo di 42 anni è stato arrestato a Bibbiena, in provincia di Arezzo, per aver dato fuoco all’appartamento dell’amico. L’incendio è avvenuto dopo una lite riguardante un debito di poche decine di euro e un pagamento di affitto. L’uomo ha causato danni all’immobile, che era di proprietà dell’amico. Nessuna persona è rimasta ferita. Le forze dell’ordine hanno fermato il sospettato poco dopo l’incendio.

Un debito di poche decine di euro, la lite con l'amico a cui pagava l'affitto e infine le fiamme che avvolgono l'appartamento: un 42enne è stato arrestato per aver appiccato un incendio nella casa in cui abitava a Bibbiena, in provincia di Arezzo., Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo era ospite nell'appartamento affittato da un amico e dalla madre di quest'ultimo. Tra i due sarebbe nata una discussione per motivi economici legati a poche decine di euro, degenerata in una violenta lite. Il locatore, temendo ulteriori conseguenze, avrebbe lasciato l'abitazione per chiedere aiuto ai vicini. Rimasto solo, il 42enne avrebbe raccolto i propri effetti personali, per poi uscire dall'edificio dopo aver appiccato fuoco alla casa volontariamente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Dà fuoco all'appartamento dell'amico dopo una lite per poche decine di euro: arrestato un 42enne

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