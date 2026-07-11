Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri di Bibbiena, in provincia di Arezzo, con l’accusa di aver dato fuoco alla casa dell’amico che lo ospitava. La lite tra i due sarebbe avvenuta per una questione di pochi euro. Le fiamme sono divampate nella notte, causando danni all’abitazione. L’uomo è stato fermato e portato in caserma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La lite per pochi euro e l’accusa di incendio. Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri di Bibbiena (Arezzo) con l’accusa di incendio doloso. Secondo gli investigatori, avrebbe incendiato l’appartamento dell’amico che lo ospitava al termine di una violenta discussione scoppiata per poche decine di euro. L’arresto è arrivato a quasi un mese di distanza dall’episodio. Il rogo ha costretto all’evacuazione dell’intero edificio. L’incendio risale al 13 giugno, quando le fiamme hanno interessato un appartamento situato al terzo piano di una palazzina in via Segheria, rendendo necessaria l’evacuazione dell’intero stabile. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Arezzo, arrestato 42enne per incendio doloso: avrebbe dato fuoco alla casa dell’amico che lo ospitava

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