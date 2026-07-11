Un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver incendiato un appartamento a Bibbiena. L’episodio è avvenuto a seguito di una lite per pochi euro. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che l’uomo era ospite nell’appartamento, condotto in affitto da un amico e dalla madre di quest’ultimo. Dopo la discussione, ha dato fuoco all’immobile, causando danni.

Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito il contesto in cui si è verificato l’episodio. L’uomo era ospite nell’appartamento condotto in locazione da un amico e dalla madre di quest’ultimo. Tra i due sarebbe nata una discussione per motivi economici legati a poche decine di euro, degenerata in una violenta lite. L’ospitante, temendo ulteriori conseguenze, avrebbe lasciato l’abitazione per chiedere aiuto ai vicini. Rimasto solo, il 42enne avrebbe raccolto i propri effetti personali, tra cui alcuni zaini e una valigia, per poi uscire dall’edificio dopo aver appiccato fuoco alla casa utilizzando un mezzo di innesco. Prima di allontanarsi,... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Bibbiena: litiga per pochi euro e incendia l’appartamento. Arrestato un 42enne

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