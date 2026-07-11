Bibbiena | litiga per pochi euro e incendia l’appartamento Arrestato un 42enne

Da firenzepost.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dopo aver incendiato un appartamento a Bibbiena. L’episodio è avvenuto a seguito di una lite per pochi euro. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che l’uomo era ospite nell’appartamento, condotto in affitto da un amico e dalla madre di quest’ultimo. Dopo la discussione, ha dato fuoco all’immobile, causando danni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le indagini dei carabinieri hanno ricostruito il contesto in cui si è verificato l’episodio. L’uomo era ospite nell’appartamento condotto in locazione da un amico e dalla madre di quest’ultimo. Tra i due sarebbe nata una discussione per motivi economici legati a poche decine di euro, degenerata in una violenta lite. L’ospitante, temendo ulteriori conseguenze, avrebbe lasciato l’abitazione per chiedere aiuto ai vicini. Rimasto solo, il 42enne avrebbe raccolto i propri effetti personali, tra cui alcuni zaini e una valigia, per poi uscire dall’edificio dopo aver appiccato fuoco alla casa utilizzando un mezzo di innesco. Prima di allontanarsi,... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

bibbiena litiga per pochi euro e incendia l8217appartamento arrestato un 42enne
© Firenzepost.it - Bibbiena: litiga per pochi euro e incendia l’appartamento. Arrestato un 42enne
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Legnano, litiga col padre e gli incendia lo scooter in cortile: evacuato un palazzoUna notte, un uomo di 36 anni ha litigato con il padre e ha incendiato lo scooter nel cortile di un edificio.

In casa nascondeva 2 chili di droga e 13mila euro in contanti: 42enne arrestatoUn uomo di 42 anni è stato arrestato a Reggio Emilia dopo essere stato trovato in casa con circa due chili di droga e 13.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web