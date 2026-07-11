Curiosità La rosa azzurra è attualmente la più giovane è la sesta per valore

L'Empoli è la squadra più giovane della Serie B, con i giocatori attualmente disponibili. La stagione è ufficialmente iniziata, anche se il mercato estivo potrebbe modificare gli organici nelle prossime settimane. La rosa azzurra si distingue come la più giovane in classifica. La rosa più giovane in assoluto è la rosa azzurra, che si colloca come sesta per valore. Il calcio mercato tra un mese e mezzo potrebbe influenzare la composizione delle squadre.

Il pallone non ha ancora cominciato a rotolare e nel prossimo mese e mezzo il calcio mercato potrebbe incidere pesantemente sugli organici delle varie squadre, ma la nuova stagione di Serie B è comunque formalmente iniziata e con i giocatori ad oggi a disposizione l’ Empoli è la squadra più giovane del lotto. Con un età media di 23 anni, infatti, il club azzurro batte di un anno abbondante l’Hellas Verona (24,4) e di quasi due Pisa e Cesena, rispettivamente ferme attualmente a 24,7 e 24,8 anni di media. Addirittura sono quasi cinque gli anni di media che in questo momento ci corrono invece con la compagine più ’anziana’ tra le venti partecipanti al campionato cadetto 2026-’27, ossia il Palermo con 27,6 anni di media. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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