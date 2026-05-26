L’Italia senza Mondiale… e con la rosa più giovane della sua storia

2026-05-25 20:13:00 Calcio italiano: Sarà un mese di giugno difficile per il Nazionale Italiana: guardare la terza Coppa del Mondo consecutiva in televisione e dover giocare due amichevoli insignificanti contro Lussemburgo e Grecia, entrambe all’estero. È per questo che Silvio Baldini, allenatore ad interim degli Azzurri, ha deciso di approfittarne e investire tempo nel futuro dell’Italia mettendo in campo una chiamata mai vista prima. Baldini ha deciso di puntare su un nutrito elenco di giovani promettenti che hanno già disputato diverse partite e segnato gol nei principali campionati europei: del gruppo fanno parte quattro giocatori nati nel 2008, tre nati nel 2006, sette nati nel 2005 e nove nati nel 2004, con un’età media di 20 anni e sei mesi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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Azzurri fuori dal mondiale per la terza volta, delusione degli italiani - Vita in diretta 01/04/2026

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