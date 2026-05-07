Secondo quanto riportato da un settimanale, il comico genovese avrebbe iniziato una relazione con Dariya Derkach, atleta italiana di 21 anni. La Derkach è una campionessa nel campo dell’atletica leggera e tra le protagoniste del settore in Italia. La notizia ha attirato l’attenzione di diverse testate, che hanno riportato i dettagli della presunta frequentazione. Al momento, non ci sono ulteriori conferme ufficiali o commenti da parte delle persone coinvolte.

Nuovo capitolo sentimentale per Luca Bizzarri. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, il comico genovese avrebbe iniziato una frequentazione con Dariya Derkach, atleta azzurra tra le protagoniste dell’atletica italiana. Tra i dettagli che hanno attirato maggiormente l’attenzione del pubblico c’è anche la differenza d’età tra i due: Bizzarri ha 54 anni, mentre Derkach ne ha 33, ben 21 anni di distanza. Al momento non ci sono conferme ufficiali dai diretti interessati, ma il gossip ha già acceso la curiosità del pubblico, anche perché Bizzarri è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Volto storico della serie cult Camera Café insieme all’amico e collega Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri negli anni ha parlato raramente delle sue relazioni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nuovo amore per Luca Bizzarri? Chi è Dariya Derkach, la campionessa azzurra di 21 anni più giovane

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