Cuba al buio arriva il container italiano della solidarietà

Il sistema elettrico di Cuba si è spento nuovamente, lasciando senza luce e acqua diverse zone dell'isola. La crisi si protrae da mesi, con blackout ripetuti e temperature che raggiungono i 40 gradi. I recenti guasti sono stati i più gravi dell’anno, con il collasso che si è verificato per la quarta volta dall’inizio dell’anno e la seconda in soli sette giorni. Nel frattempo, un container di aiuti italiani è arrivato per portare assistenza.

Cecilia Seppia – Città del Vaticano Di nuovo al buio, di nuovo senza acqua con temperature che sfiorano i 40 gradi, nel pieno della più grave crisi energetica mai registrata: è l’inferno di Cuba che ieri ha visto collassare per la quarta volta dall’inizio dell’anno e la seconda in una settimana, l’intero sistema elettrico. In alcune zone è iniziato il ripristino dell’energia, fanno sapere le autorità, che ammettono però danni strutturali importanti e interventi di manutenzione utili al momento solo a tamponare la situazione. Potrebbero infatti volerci giorni prima della riconnessione delle principali centrali. Le cause del black-out Secondo... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Cuba intera nuovamente al buio! Le persone stanno morendo! Bambini, giovani, anziani! Non ci sono medicine nemmeno negli ospedali! Senza corrente non c'è acqua, gas, gli alimenti si rovinano! Possibile nessuno interviene per fermare questo crimine?! x.com