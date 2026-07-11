Cuba al buio arriva il container italiano della solidarietà

Da vaticannews.va 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il sistema elettrico di Cuba si è spento nuovamente, lasciando senza luce e acqua diverse zone dell'isola. La crisi si protrae da mesi, con blackout ripetuti e temperature che raggiungono i 40 gradi. I recenti guasti sono stati i più gravi dell’anno, con il collasso che si è verificato per la quarta volta dall’inizio dell’anno e la seconda in soli sette giorni. Nel frattempo, un container di aiuti italiani è arrivato per portare assistenza.

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Cecilia Seppia – Città del Vaticano Di nuovo al buio, di nuovo senza acqua con temperature che sfiorano i 40 gradi, nel pieno della più grave crisi energetica mai registrata: è l’inferno di Cuba che ieri ha visto collassare per la quarta volta dall’inizio dell’anno e la seconda in una settimana, l’intero sistema elettrico. In alcune zone è iniziato il ripristino dell’energia, fanno sapere le autorità, che ammettono però danni strutturali importanti e interventi di manutenzione utili al momento solo a tamponare la situazione. Potrebbero infatti volerci giorni prima della riconnessione delle principali centrali. Le cause del black-out Secondo... 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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