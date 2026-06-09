Cuba | collasso energetico il 67% del territorio al buio
In Cuba il 67% del territorio è senza energia a causa di un collasso energetico. Le centrali termoelettriche devono coprire un deficit di 2.045 megawatt, ma ci sono ancora dubbi su come farlo. La centrale Antonio Guiteras è stata fermata per motivi tecnici, contribuendo alla crisi. La mancanza di energia ha causato blackout diffusi in molte zone del paese.
? Domande chiave? In Breve Cuba verso un collasso energetico con il 67% del territorio al buio. Un deficit di 2.045 megawatt colpirà oggi l’intera Cuba, lasciando circa i due terzi della popolazione senza elettricità durante le ore di massima richiesta. La crisi energetica che sta travolgendo l’isola raggiungerà il picco nelle ore di punta, quando il fabbisogno nazionale salirà fino a 3.050 megawatt. La capacità di generazione attuale si attesta invece su soli 1.035 megawatt, rendendo l’emergenza una realtà imminente per milioni di cittadini. Il collasso delle infrastrutture termoelettriche. L’incapacità di alimentare la rete elettrica deriva dal malfunzionamento di gran parte del sistema produttivo nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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