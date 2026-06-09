Cuba | collasso energetico il 67% del territorio al buio

Notizia in breve

In Cuba il 67% del territorio è senza energia a causa di un collasso energetico. Le centrali termoelettriche devono coprire un deficit di 2.045 megawatt, ma ci sono ancora dubbi su come farlo. La centrale Antonio Guiteras è stata fermata per motivi tecnici, contribuendo alla crisi. La mancanza di energia ha causato blackout diffusi in molte zone del paese.