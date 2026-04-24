Cuba al buio | il blocco del greggio USA paralizza l’energia

Da gennaio, le restrizioni statunitensi sul greggio hanno interrotto le forniture di energia a Cuba, lasciando il paese senza approvvigionamenti di petrolio provenienti dagli Stati Uniti. Questa misura ha causato interruzioni nell’erogazione di energia, con ripercussioni sulla rete e sui servizi essenziali. La decisione ha avuto effetti immediati sul funzionamento di infrastrutture e abitazioni, creando una situazione di blocco energetico nel territorio cubano.

?? Cosa sapere Le restrizioni USA sul greggio dal 29 gennaio bloccano le forniture energetiche a Cuba. L'erogazione di 800 tonnellate giornaliere copre solo metà del fabbisogno per le centrali. La crisi elettrica in Cuba subisce una drammatica accelerazione a causa delle restrizioni sulle forniture di greggio imposte dagli Stati Uniti il 29 gennaio scorso, lasciando l'isola in una condizione di estrema vulnerabilità energetica. Durante un intervento nel programma televisivo Mesa Redonda, Vic .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuba al buio: il blocco del greggio USA paralizza l’energia