Csaba Dalla Zorza sta meglio dopo il malore ed è stata dimessa | Sono tornata al lavoro

Csaba Dalla Zorza è stata dimessa dall'ospedale dopo un malore in casa. La conduttrice di televisione ha comunicato sui social di essere tornata al lavoro e di sentirsi bene. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del problema di salute.

Dopo il malore accusato in casa qualche giorno fa, Csaba Dalla Zorza è stata dimessa dall'ospedale. La conduttrice di Cortesie per gli ospiti ha aggiornato i follower su Instagram, tranquillizzandoli sulle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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