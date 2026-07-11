Csaba Dalla Zorza sta meglio dopo il malore ed è stata dimessa | Sono tornata al lavoro

Da fanpage.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Csaba Dalla Zorza è stata dimessa dall'ospedale dopo un malore in casa. La conduttrice di televisione ha comunicato sui social di essere tornata al lavoro e di sentirsi bene. Non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura del problema di salute.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Dopo il malore accusato in casa qualche giorno fa, Csaba Dalla Zorza è stata dimessa dall'ospedale. La conduttrice di Cortesie per gli ospiti ha aggiornato i follower su Instagram, tranquillizzandoli sulle sue condizioni di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Csaba dalla Zorza ricoverata d'urgenza dopo un malore: "La luce si è spenta"Csaba dalla Zorza è stata ricoverata d’urgenza a Milano dopo uno svenimento improvviso e la caduta dalle scale di casa.

Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale: come sta dopo il maloreBelen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale dopo aver accusato un malore nella mattinata di ieri.

Temi più discussi: Csaba dalla Zorza caduta dalle scale in casa: il racconto della giudice di ‘Cortesie per gli ospiti’; Incidente per Csaba Dalla Zorza, in ospedale dopo una caduta dalle scale; Csaba dalla Zorza, perché il suo nuovo romanzo è inaspettatamente un manifesto femminista: La mia Adele, la sua scelta; Csaba dalla Zorza caduta dalle scale, trasportata in ambulanza al Policlinico di Milano: Legata alla barella.

csaba dalla zorza csaba dalla zorza staCsaba Dalla Zorza sta meglio dopo il malore ed è stata dimessa: Sono tornata al lavoroCsaba Dalla Zorza sta meglio dopo il malore accusato in casa qualche giorno fa ed è stata dimessa dal Policlinico di Milano. La conduttrice ... bigodino.it

csaba dalla zorza csaba dalla zorza staCsaba dalla Zorza racconta il malore: La luce si è spenta, poi la caduta dalle scaleCsaba Dalla Zorza racconta il malore e la caduta in casa: soccorsa in ambulanza, portata al Policlinico di Milano. Come sta ora ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web