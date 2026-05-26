Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale | come sta dopo il malore

Da ilsipontino.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Belen Rodriguez è stata dimessa dall’ospedale dopo aver accusato un malore nella mattinata di ieri. La showgirl era stata portata in pronto soccorso e ora si trova a casa. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei media, mantenendo il riserbo sulle condizioni di salute attuali. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata riguardo alle cause del malore.

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Da ore non si fa che parlare di Belen Rodriguez e di ciò che le è successo ieri mattina, il Quotidiano Nazionale ha infatti rivelato che è stata portata in ospedale in seguito ad un malore. Era in casa da sola quando i vicini hanno sentito che chiedeva aiuto, in poco tempo sono arrivati i soccorsi. La nota conduttrice non apriva la porta ed è per questo che sono intervenuti anche i vigili del fuoco. Non è chiaro cosa le sia successo, però è emerso che è stata trovata in evidente stato di alterazione psicofisica. Dopo il malore Belen Rodriguez è tornata a casa: come è successo alla conduttrice e come sta dopo il ricovero in ospedale... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Belén Rodriguez è stata dimessa dallospedale

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