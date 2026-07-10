Csaba dalla Zorza è stata ricoverata d’urgenza a Milano dopo uno svenimento improvviso e la caduta dalle scale di casa. La conduttrice ha condiviso su Instagram di aver avuto un malore e di aver sperimentato un momento di paura, descrivendo come “la luce si sia spenta”. Dopo il ricovero, ha rassicurato i follower sulle sue condizioni di salute.

Csaba dalla Zorza ha raccontato su Instagram il momento di paura vissuto dopo uno svenimento improvviso e la caduta dalle scale di casa. La conduttrice ha rassicurato i fan dopo il ricovero a Milano. Paura per Csaba dalla Zorza, che nei giorni scorsi è stata ricoverata d'urgenza al Policlinico di Milano dopo un improvviso svenimento avvenuto nella sua abitazione. La conduttrice di Cortesie per gli ospiti ha raccontato sui social la brutta esperienza, spiegando di essere caduta dalle scale e di essere stata soccorsa dai volontari. Dopo gli accertamenti medici, ha rassicurato i suoi follower sulle sue condizioni e ha voluto ringraziare tutte le persone che l'hanno aiutata. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Csaba dalla Zorza ricoverata d'urgenza dopo un malore: "La luce si è spenta"

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