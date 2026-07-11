Crosetto | La sicurezza passa anche attraverso una informazione seria

Il ministro della Difesa ha affermato che la sicurezza dipende anche da un'informazione affidabile. Lo ha dichiarato in un videomessaggio durante la 47ª edizione del Festival di giornalismo internazionale di Ischia. Crosetto ha sottolineato l'importanza di un'informazione seria per garantire la sicurezza. La dichiarazione si inserisce nel contesto dell'evento dedicato al giornalismo internazionale.

«La sicurezza passa anche attraverso l’informazione seria». Lo ha sottolineato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo videomessaggio inviato in occasione della 47esima edizione del Festival di giornalismo internazionale di Ischia. «Oggi le minacce alla sicurezza assumono forme diverse da quelle del passato, accanto ai droni, ai missili, si sviluppa una guerra più silenziosa, ma non meno pericolosa, quella cognitiva», ha ricordato. «Una guerra - ha sottolineato il ministro - che punta a influenzare le percezioni, a manipolare le informazioni, ad alimentare le divisioni e ad indebolire la fiducia dei cittadini nelle istituzioni senza che venga sparato un solo colpo. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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