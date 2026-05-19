Amministrative 2026 il candidato sindaco Sicari in visita alla cooperativa sociale Alpha | La sicurezza di una città passa anche dalla tutela di donne e famiglie
Il candidato sindaco Cristiano Sicari ha visitato la cooperativa sociale Alpha a Chieti, un'organizzazione attiva da anni nel campo della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. Durante la visita, ha approfondito le attività di supporto, ascolto e sensibilizzazione svolte dall’associazione. La visita si inserisce nel percorso preelettorale in vista delle amministrative del 2026, con Sicari che ha espresso l'importanza di tutela di donne e famiglie per la sicurezza urbana.
Visita alla cooperativa sociale Alpha di Chieti per il candidato sindaco Cristiano Sicari, che ha conosciuto più da vicino la realtà impegnata da anni nel lavoro di prevenzione, ascolto e contrasto alla violenza di genere attraverso attività di supporto, sensibilizzazione e accompagnamento. Ad. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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