Amministrative 2026 il candidato sindaco Sicari in visita alla cooperativa sociale Alpha | La sicurezza di una città passa anche dalla tutela di donne e famiglie

Il candidato sindaco Cristiano Sicari ha visitato la cooperativa sociale Alpha a Chieti, un'organizzazione attiva da anni nel campo della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere. Durante la visita, ha approfondito le attività di supporto, ascolto e sensibilizzazione svolte dall’associazione. La visita si inserisce nel percorso preelettorale in vista delle amministrative del 2026, con Sicari che ha espresso l'importanza di tutela di donne e famiglie per la sicurezza urbana.

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