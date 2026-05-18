In una recente dichiarazione, un dirigente ha risposto a un collega, affermando di avere due risposte pronte, una ironica e una seria. Ha scelto di usare quella seria, sottolineando che non è il momento di litigare. Ha anche augurato al collega un percorso simile al proprio. La conversazione si è svolta in un contesto di confronto tra figure di spicco, senza ulteriori dettagli su eventuali tensioni o motivazioni.

“Ho due risposte nel taschino: una ironica e una seria. Usiamo quella seria perché non è il momento di litigare”. Anche Beppe Marotta dopo Cristian Chivu adesso si toglie qualche sassolino dalle scarpe. Il presidente dell’Inter – a margine della festa scudetto di domenica, con la premiazione in campo e il bus scoperto successivamente – ha parlato a Dazn, rispondendo a Gerry Cardinale, patron del Milan, che aveva dichiarato: “Problemi del calcio italiano? Non si tratta solo di Serie A. Si tratta di non presentarsi alle finali di Champions e perdere 5-0 “, lanciando una frecciata all’Inter, sconfitta dal Psg nella finale di Champions 202425.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marotta replica a Cardinale: “Ho due risposte: una ironica e una seria. La seria è che gli auguro un percorso simile al nostro”

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