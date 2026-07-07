al via vertice nato trump scommette sulla fine della guerra

Mercoledì 8 luglio alle 14:30 si terrà un incontro bilaterale tra l'ex presidente degli Stati Uniti e il presidente ucraino durante il vertice Nato in Turchia. È uno degli appuntamenti principali della riunione, che si svolge in un contesto di alta tensione internazionale. La presenza di questi leader sottolinea l'importanza della discussione in corso. La Nato sta affrontando un momento chiave, con l’obiettivo di trovare possibili soluzioni al conflitto in corso.

Marco Guerra – Città del Vaticano Il bilaterale tra Trump e Zelensky che si terrà mercoledì 8 luglio alle 14,30 sarà uno dei momenti cruciali di questo vertice Nato ospitato dalla Turchia. Alla vigilia del summit il presidente ucraino ha detto che Trump sta guardando alla guerra in Ucraina "sotto una nuova luce". Trump: Putin e Zelensky vogliono la fine della guerra L’inquilino della Casa Bianca, parlando ai giornalisti a Washington prima della sua partenza per Ankara, ha riferito invece che la fine della guerra è "molto più vicina di quanto la gente pensi". "Putin vuole finire la guerra in Ucraina, anche Zelensky lo vuole, ne parleremo al vertice della Nato", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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