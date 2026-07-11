Crociera con delitto su Rai 2 il giallo perfetto tra delitti e segreti di famiglia
Durante una crociera, una persona viene trovata morta in circostanze sospette. La scena del delitto si svolge tra i passeggeri, con indizi che fanno pensare a un omicidio. Una giovane donna coinvolta nel viaggio si rifiuta di accettare la versione ufficiale e cerca di scoprire cosa sia realmente successo. La narrazione trasporta gli spettatori tra segreti di famiglia e tensioni sommerse, mentre si cerca di fare luce sul delitto.
Una morte sospetta, il sogno di una crociera che si trasforma all'improvviso nel teatro di sinistri misteri e una giovane donna che non si rassegna. È questa la premessa di Crociera con delitto, thriller classico diretto da Randy Carter, in onda sabato 11 luglio alle 21.20 su Rai 2. Leggi anche: Le serie tv da vedere a luglio 2026: da Elle a The Hawk e Super Market Olivia, interpretata da Skye Coyne, non riesce a convincersi della ricostruzione ufficiale sulla morte della zia Theresa, precipitata in mare durante una crociera. Le autorità insistono che si sia trattato di un incidente, ma la ragazza è persuasa che dietro quella tragedia si nasconda qualcosa di molto più inquietante. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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