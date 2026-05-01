Negli episodi di stasera: un delitto ingegnoso scuote la città: una giornalista viene uccisa con un metodo inquietante, mentre tensioni e contrasti complicano l'organizzazione di un matrimonio già sull'orlo del fallimento. Questa sera, venerdì 1 maggio alle 21:20 su Rai 2, settimo appuntamento della quindicesima stagione. con Delitti in Paradiso, la serie crime ambientata neio Caraiibi, nella suggestiva isola immaginaria di Saint Marie. Al centro della trama ci sono le indagini della squadra di polizia guidata dal detective capo Mervin Wilson, tra omicidi complessi e scenari apparentemente paradisiaci. La serata prosegue con un episodio episodio della seconda stagione dello spin-off Oltre il paradiso.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Delitti in Paradiso 15 su Rai 2: anticipazioni della trama di stasera 1 maggio

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