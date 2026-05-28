Un noir ambientato nel 1980 ha visto vincitore un autore che ha ricostruito il delitto di una medico di famiglia uccisa a Besana Brianza. La vicenda risale a quarantacinque anni fa e riguarda un omicidio irrisolto. La domanda principale riguarda l’identità della vittima. Un altro punto centrale è come l’autore sia riuscito a mantenere il segreto sulla risoluzione del caso per così lungo tempo.

? Domande chiave Chi era la medico di famiglia uccisa nel 1980 a Besana Brianza?. Come ha fatto l'autore a conservare questo segreto per quarantacinque anni?. Quali altri autori hanno vinto tra le 637 opere presentate?. Perché il delitto di Caterina Besozzi è diventato un caso letterario?.? In Breve 637 opere inviate alla selezione presieduta dal professor Paolo D'Achille della Crusca.. Emilio Martini vince tra i romanzi editi con il titolo La numero uno.. Rosa Teruzzi riceve il premio alla carriera durante la cerimonia alle Ville Ponti.. Daniele Bresciani premiato per La lince sa aspettare con la casa editrice Bompari.. Michele Brambilla ha vinto l’edizione 2025-26 del concorso letterario Ceresio in Giallo con il romanzo Non è successo niente di grave, presentato alle Ville Ponti davanti al governatore Attilio Fontana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ceresio in Giallo: Brambilla vince con un noir su un delitto del 1980

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