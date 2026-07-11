Crisula Stafida ci racconta Election Day, il retroscena sul suo personaggio in romanesco e la sua visione (critica) dei social network. Quella estiva è sempre stata una stagione strana per il cinema: al netto di alcuni film attesissimi che raggiungono comunque il loro pubblico, per gli altri è un grande rischio programmare titoli tra giugno e agosto. Per questo è un'uscita coraggiosa quella di Election Day, il film di Giorgio Amato con Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Crisula Stafida. Ed è coraggioso anche per un altro motivo: per il tentativo di non realizzare la solita commedia italiana, ma una storia che propone uno spaccato, un microcosmo del nostro paese nell'abitazione della deputata Renata Innocenti, il personaggio della Finocchiaro, nella notte che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Crisula Stafida su Election Day: "Il mio personaggio? Una Bridget Jones romana"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Crisula Strafida su Election Day: "Il mio personaggio? Una Bridget Jones romana"Durante la giornata elettorale, l’attrice ha descritto il suo personaggio come “una Bridget Jones romana”.

Crisula Stafida: “Sul set cerco sempre la verità. Con Angela Finocchiaro? Un feeling bellissimo”Crisula Stafida, coprotagonista del film Election Day, ha parlato del suo lavoro sul set.

Temi più discussi: Crisula Stafida: Sul set cerco sempre la verità. Con Angela Finocchiaro? Un feeling bellissimo; Election Day, recensione: la commedia politica torna a mordere; Crisula Stafida: Da Rovereto a Roma con il mito del cinema. Sul set porto la leggerezza. La politica? Non ci credo; Election Day, la recensione: tra scontri ideologici e farsa familiare.

Crisula Strafida su Election Day: Il mio personaggio? Una Bridget Jones romanaCrisula Strafida ci racconta Election Day, il retroscena sul suo personaggio in romanesco e la sua visione (critica) dei social network. movieplayer.it

Crisula Stafida: Sul set cerco sempre la verità. Con Angela Finocchiaro? Un feeling bellissimoIl cinema ha una magia che ti entra dentro: Crisula Stafida ci racconta del film Election Day e ci rivela il personaggio che sogna di interpretare. dilei.it