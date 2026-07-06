Crisula Stafida, coprotagonista del film Election Day, ha parlato del suo lavoro sul set. Ha detto di cercare sempre la verità nelle sue interpretazioni e ha descritto il rapporto con Angela Finocchiaro come molto positivo. Il film, diretto da Giorgio Amato, è uscito nelle sale il 9 luglio. Accanto a Stafida, nel cast ci sono anche Giorgio Tirabassi e Antonio Gerardi.

Crisula Stafida è la coprotagonista del film Election day per la regia di Giorgio Amato. Nelle sale dal 9 luglio, il cast conta altri nomi eccellenti: Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Antonio Gerardi. Angela Finocchiaro nei panni dell’onorevole Renata Innocenti è la protagonista inconsapevole al centro di una vicenda in cui si dipanano man mano intrecci che scateneranno un vero e proprio disastro. Renata è in odore di ricevere l’incarico di Ministro della Pubblica Istruzione. A casa della deputata si attendono con trepidazione i risultati elettorali, e al suo fianco la segue Sara, consulente d’immagine, interpretata da Crisula Stafida. Nelle stesse ore il compagno di Renata, il giornalista sportivo Carlo De Santis (Antonio Gerardi) litiga con un calciatore di origine africana rivolgendogli insulti razzisti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Crisula Stafida: “Sul set cerco sempre la verità. Con Angela Finocchiaro? Un feeling bellissimo”

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