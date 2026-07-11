Durante la giornata elettorale, l’attrice ha descritto il suo personaggio come “una Bridget Jones romana”. Ha anche parlato in modo critico dei social network, sottolineando come influenzino la percezione pubblica. Non sono stati forniti dettagli sulla trama o sul ruolo, né dichiarazioni su eventuali progetti futuri. La conversazione si è concentrata sulla rappresentazione del personaggio e sulle sue opinioni personali riguardo ai mezzi di comunicazione digitali.

Crisula Strafida ci racconta Election Day, il retroscena sul suo personaggio in romanesco e la sua visione (critica) dei social network. Quella estiva è sempre stata una stagione strana per il cinema: al netto di alcuni film attesissimi che raggiungono comunque il loro pubblico, per gli altri è un grande rischio programmare titoli tra giugno e agosto. Per questo è un'uscita coraggiosa quella di Election Day, il film di Giorgio Amato con Angela Finocchiaro, Giorgio Tirabassi e Crisula Stafida. Ed è coraggioso anche per un altro motivo: per il tentativo di non realizzare la solita commedia italiana, ma una storia che propone uno spaccato, un microcosmo del nostro paese nell'abitazione della deputata Renata Innocenti, il personaggio della Finocchiaro, nella notte che . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Crisula Strafida su Election Day: "Il mio personaggio? Una Bridget Jones romana"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Caro numero sconosciuto, Lynn Painter: “L’amore nasce dagli imprevisti. Olivia? È la nuova Bridget Jones”

Azione gela FdI su Roma e Milano: «Prima si capisca quando si vota». Perché Calenda dice no all’election dayAzione ha chiesto chiarimenti sull’eventuale data delle elezioni, chiedendo di sapere quando si voterà.

Temi più discussi: Crisula Stafida: Da Rovereto a Roma con il mito del cinema. Sul set porto la leggerezza. La politica? Non ci credo; Crisula Stafida: Sul set cerco sempre la verità. Con Angela Finocchiaro? Un feeling bellissimo; Crisula Stafida: A 11 anni mi sono reinventata, o ti deprimi o ti fai una risata. La scena di nudo con Claudia Gerini? Ero imbarazzata,...; Election Day, recensione: la commedia politica torna a mordere.

Crisula Strafida su Election Day: Il mio personaggio? Una Bridget Jones romanaCrisula Strafida ci racconta Election Day, il retroscena sul suo personaggio in romanesco e la sua visione (critica) dei social network. movieplayer.it

#LaBellaNotiziaDiOggi: Montegrotto Terme sul grande schermo! Da oggi al cinema Election Day di Giorgio Amato, girato qui a dicembre con oltre 300 comparse locali. Sabato 11/7 ore 20.30 evento speciale al Cineplex Due Carrare con regista e cast! x.com

Crisula Stafida: Sul set cerco sempre la verità. Con Angela Finocchiaro? Un feeling bellissimoIl cinema ha una magia che ti entra dentro: Crisula Stafida ci racconta del film Election Day e ci rivela il personaggio che sogna di interpretare. dilei.it