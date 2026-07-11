Cristiana Capotondi ha annunciato di aver lasciato Roma, spiegando che si trattava di una scelta necessaria per proteggersi. L’attrice, 46 anni, ha lavorato nel cinema e nella televisione italiana per oltre trent’anni. Ha dichiarato che il suo allontanamento dalla capitale è stato un passo difficile ma inevitabile. La decisione è stata comunicata attraverso un’intervista, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.

Per oltre trent’anni è stata uno dei volti più apprezzati del cinema e della televisione italiana. Oggi, a 46 anni, Cristiana Capotondi guarda al suo percorso con uno sguardo lucido, raccontando le scelte che hanno cambiato la sua vita. Tra queste c’è anche il trasferimento da Roma a Milano, una decisione che lei stessa definisce insolita per chi è nata e cresciuta nella città simbolo del cinema italiano. L’attrice si è raccontata in un’intervista al magazine 7 del Corriere della Sera, ripercorrendo gli inizi della sua carriera, il peso del successo arrivato da giovanissima e il desiderio di trovare un nuovo equilibrio lontano dai riflettori della Capitale. 🔗 Leggi su Tivvusia.it

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© Tivvusia.it - Cristiana Capotondi lascia Roma: «Una scelta strana, ma dovevo proteggermi»

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