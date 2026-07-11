Cristiana Capotondi lascia Roma | Una scelta strana ma dovevo proteggermi
Cristiana Capotondi ha annunciato di aver lasciato Roma, spiegando che si trattava di una scelta necessaria per proteggersi. L’attrice, 46 anni, ha lavorato nel cinema e nella televisione italiana per oltre trent’anni. Ha dichiarato che il suo allontanamento dalla capitale è stato un passo difficile ma inevitabile. La decisione è stata comunicata attraverso un’intervista, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici.
Per oltre trent’anni è stata uno dei volti più apprezzati del cinema e della televisione italiana. Oggi, a 46 anni, Cristiana Capotondi guarda al suo percorso con uno sguardo lucido, raccontando le scelte che hanno cambiato la sua vita. Tra queste c’è anche il trasferimento da Roma a Milano, una decisione che lei stessa definisce insolita per chi è nata e cresciuta nella città simbolo del cinema italiano. L’attrice si è raccontata in un’intervista al magazine 7 del Corriere della Sera, ripercorrendo gli inizi della sua carriera, il peso del successo arrivato da giovanissima e il desiderio di trovare un nuovo equilibrio lontano dai riflettori della Capitale. 🔗 Leggi su Tivvusia.it
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