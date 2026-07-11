Cristante il friulano diventato romano | Mortacci tua mi esce in automatico non posso farci niente

Bryan Cristante, calciatore nato in Friuli e cresciuto a Milano, ha detto che in dialetto romano dice spesso “Mortacci tua” senza poterlo controllare. Ha giocato otto stagioni con la maglia della Roma, vivendo nella capitale. Nel tempo, ha adottato il dialetto locale come parte della sua quotidianità, arrivando a parlare in modo naturale il linguaggio della città. La sua esperienza si è consolidata durante il periodo trascorso nella squadra della capitale.

Nato in Friuli, cresciuto a Milano, ma ormai romano a tutti gli effetti. Bryan Cristante, 31 anni, ha raccontato a Sportweek otto stagioni vissute nella Capitale con la maglia della Roma, un percorso che lo ha trasformato al punto da rendergli naturale persino il dialetto locale. “Confesso: mortacci tua è diventato un intercalare. Mi esce in tante occasioni, non posso farci niente. Ormai vado in automatico”, ha ammesso il centrocampista, sintetizzando in una battuta un’intera trasformazione identitaria. Il podio delle partite più importanti. Con 364 presenze in giallorosso alle spalle, a Cristante non è stato facile scegliere solo tre momenti da mettere sul podio della propria esperienza romanista. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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