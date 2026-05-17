Roma-Lazio 2-0 Cristante in conferenza stampa | Mi dispiace per El Shaarawy

Dopo il risultato di 2-0 nella partita tra Roma e Lazio, il centrocampista giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ha espresso dispiacere per le condizioni di El Shaarawy, senza fornire dettagli sulle sue eventuali condizioni. Cristante ha anche affermato che la squadra non ha ancora raggiunto gli obiettivi prefissati e che c'è ancora molto da lavorare per migliorare le prestazioni future.

Si è chiuso il match tra Roma e Lazio. A tal proposito ecco le parole di Cristante in conferenza stampa: “Ancora non abbiamo fatto ancora nulla. Ci sono stati risultati inaspettati, ma ad oggi abbiamo fatto una grande stagione. Siamo sempre rimasti lì e adesso sta solo a noi. I tifosi sono stati pazzeschi, ci hanno sempre dimostrato di starci vicino e oggi hanno fatto una grande coreografia, ci hanno fatto un grande regalo. El Shaarawy? Dispiace perché gli voglio bene, è un giocatore forte e si merita tutto quello che gli è stato dedicato”. Rispondendo alla nostra domanda: “Gianluca riceverà forti abbracci perché non capita tutti i giorni di fare doppietta in un derby”. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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