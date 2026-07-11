Chi ha detto che romani de Roma si nasce? Per info, citofonare (ammesso si abbia l’indirizzo di casa) a Bryan Cristante, 31 anni, gli ultimi otto nella Capitale a correre su e giù per il campo con la maglia giallorossa. Nato in Friuli, cresciuto a Milano, della Città Eterna il centrocampista della Roma ha assorbito usi e costumi. E qualche espressione tipica. “Confesso: mortacci tua è diventato un intercalare. Mi esce in tante occasioni, non posso farci niente. Ormai vado in automatico”. Trecentosessantaquattro presenze nella Roma: quali sono le tre che salgono sul podio? “Oddio, le tre che vanno sul podio. Le due finali di Coppa sicuramente, la prima di Conference che abbiamo vinto sul Feyenoord ma anche l’altra, dell’Europa League, persa ai rigori contro il Siviglia. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cristante: "Con Mou ti diverti, Gasp si fa capire da chiunque. Il romanesco? Qualche insulto mi scappa..."

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La Coca zero, la Formula 1 e la (sana) rivalità con Alcaraz. Sinner si racconta: «Il tennis ti fa capire chi sei. Non gioco per i record ma per me stesso»Sinner, attualmente al vertice del ranking mondiale da 78 settimane, si descrive come una persona molto normale.

Bove: "Mi sento ancora con Mou, certe esperienze non si dimenticano. Roma, sabato fammi un regalo...”Il centrocampista, attualmente al Watford, ha fatto ritorno alla Boreale in occasione dei 80 anni del club.