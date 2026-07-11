Crescita fragile per l’Italia imprese con meno profitti | il conflitto pesa sui prezzi

Notizia in breve

A maggio, l’industria italiana ha registrato un calo dello 0,3%, segnando una battuta d’arresto dopo periodi di stabilità. Le imprese mostrano segni di fragilità, con profitti in diminuzione rispetto ai mesi precedenti. Il conflitto in corso ha influito sui prezzi, contribuendo a questa flessione. La situazione evidenzia una crescita economica debole e una ripresa ancora fragile.