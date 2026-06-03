L’Ocse ha rivisto al ribasso le stime di crescita del PIL italiano, che si attesterà allo 0,5% nel 2026. La principale causa è lo shock sui prezzi energetici, che pesa sull’economia. La relazione sottolinea inoltre che l’Italia è particolarmente vulnerabile alle evoluzioni del conflitto in Medio Oriente, a causa dell’alta dipendenza da energia importata e della forte presenza della produzione manifatturiera orientata all’export.

L’economia italiana continua acrescere, benché con un passo più lento rispetto alle attese. Nel suo ultimo rapporto, infatti, l’Ocse ha rivistoal ribasso le sue stime di crescita sul PIL del Paese, prevedendo un aumento dello0,5% nel 2026 e dello 0,6% nel 2027. A dicembre, l’organizzazione indicava rispettivamente unacrescita dello 0,6% e dello 0,7%. A condizionare le valutazioni dell’l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo, con sede a Parigi, sono le conseguenze del nuovoshock sui prezzi dell’energia, “che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni“. Secondo le Prospettive economiche dell’istituzione, presentate oggi, l’aumento dei prezzi energetici causeràuna crescita dell’inflazione, cancellando la recente progressione dei salari reali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ildifforme.it - Ocse, stime crescita PIL Italia riviste al ribasso: ‘Solo +0,5% nel 2026, pesa shock prezzi energetici’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Previsione Shock Italia Verso la Recessione

Notizie e thread social correlati

Economia italiana, crescita rivista al ribasso e deficit in aumento, Giorgetti: ‘Stime andranno riviste’Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di finanza pubblica 2026, aggiornando i dati sull’andamento dell’economia italiana.

Pil, stime Italia ritoccate al rialzo dall’Ocse. Inflazione al 3% nel 2026L’Ocse ha rivisto al rialzo le stime sul prodotto interno lordo dell’Italia, prevedendo una crescita più forte rispetto alle previsioni precedenti.

Temi più discussi: Ocse, crescita più lenta per l’Italia: Pil rivisto al ribasso, pesa il debito ma il lavoro tiene; Ocse alza stima crescita Italia 2026 a +0,5%, conferma 2027 a +0,6%; Ocse, Pil Italia +0,5% nel 2026: inflazione e energia frenano la ripresa, salari ancora sotto pressione; Prysmian corre, broker positivi sulle prospettive legate all'AI.

PIL Italia, Ocse ritocca stime crescita al ribasso(Teleborsa) - L'Ocse ha ritoccato al ribasso la crescita economica prevista per l'Italia, stimando ora un + 0,5% del Pil quest'anno cui dovrebbe seguire + 0,6% nel 2027. I dati sono contenuti nella sc ... finanza.repubblica.it

Ocse, stima Pil Italia 2026 assestata +0,5% a causa del nuovo shock sui prezzi energeticiLeggi su Sky TG24 l'articolo Ocse, stima Pil Italia 2026 assestata +0,5% a causa del nuovo shock sui prezzi energetici ... tg24.sky.it