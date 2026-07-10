Istat | a inizio 2026 riduzione diffusa margini profitti delle imprese Pesa l’aumento costi variabili

A inizio 2026, le imprese italiane prevedono una diminuzione diffusa dei margini di profitto. Tra il 2019 e il primo trimestre del 2026, i prezzi di vendita sono aumentati del 18,4% mentre i costi degli input produttivi sono cresciuti del 17,7%. Inoltre, dal secondo semestre del 2022, si registra un incremento del costo del lavoro pari al 12,9%. Questi dati indicano un incremento complessivo dei costi che potrebbe ridurre i margini di profitto delle imprese nel prossimo periodo.

Tra il 2019 e il primo trimestre del 2026, il sistema produttivo italiano, a fronte dei numerosi shock internazionali, ha registrato forti aumenti sia nei prezzi di vendita (+18,4%) sia in quelli degli input produttivi (+17,7%), oltre a evidenziare, da metà 2022, una rilevante crescita del costo del lavoro (+12,9%). I margini di profitto delle imprese, dopo un aumento nel 2023, hanno iniziato a scendere. All’inizio del 2026 si registra una riduzione dei margini diffusa a tutti i settori (soprattutto agricoltura e manifattura) causata da un incremento dei costi variabili superiore a quello dei listini di vendita. Lo mette in evidenza il Focus che accompagna la nota sull’andamento dell’economia italiana pubblicata oggi dall’Istat. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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