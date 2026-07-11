Il questore di Cremona ha firmato 42 provvedimenti di allontanamento nei confronti di 17 giovani, in risposta a episodi di risse e comportamenti violenti nelle zone centrali della città. Le misure sono state adottate nei giorni scorsi dopo una serie di incidenti legati alla malamovida. Le autorità hanno inoltre intensificato i controlli nelle aree più frequentate durante le ore serali e notturne. L’obiettivo è prevenire ulteriori alterchi e garantire la sicurezza pubblica.

Cremo na, 11 luglio 2026 – Giro di vite contro la malamovida. Nei giorni scorsi il questore della Provincia di Cremona Carlo Ambra, a seguito dei recenti gravi episodi di violenza verificatisi nelle vicinanze di due esercizi pubblici, ha adottato nei confronti delle 17 persone coinvolte nelle risse (7 di nazionalità albanese, 7 di nazionalità romena, 2 di nazionalità marocchina ed 1 italiano) 41 misure di prevenzione. Il questore di Cremona, Carlo Ambra Cosa sono Dacur e Daspo . I provvedimenti adottati sono: 17 provvedimenti Dacur, ovvero il divieto di ritornare in alcune aree cittadine caratterizzate dalla presenza di esercizi... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Cremona, risse e malamovida in centro: il questore firma 42 provvedimenti di allontanamento per 17 giovani

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