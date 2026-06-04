Sicurezza raffica di provvedimenti del Questore | 42 divieti di ritorno e 15 ammonimenti

Il Questore ha emesso 42 divieti di ritorno e 15 ammonimenti in una serie di provvedimenti recenti. Questi interventi fanno parte di un'azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità e degrado nella provincia. I divieti di ritorno vietano l'accesso a determinati luoghi, mentre gli ammonimenti sono misure di avvertimento. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza sul territorio attraverso queste decisioni.

Prosegue l'attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di criminalità e degrado sul territorio provinciale. A conclusione dei servizi straordinari di controllo attivati nel corso del mese di maggio, il Questore della provincia di Caserta ha adottato numerosi provvedimenti di prevenzione nei. 🔗 Leggi su Casertanews.it

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