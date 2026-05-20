Stretta sulla sicurezza | Questore firma oltre 90 provvedimenti tra misure preventive e Daspo
Tra il 25 aprile e la prima settimana di maggio 2026, la Questura di Caserta ha emanato più di 90 provvedimenti tra misure preventive e Daspo, nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio condotta su scala provinciale. L’attività ha coinvolto diverse aree della provincia e ha previsto l’applicazione di misure di sicurezza pubblica volte a prevenire comportamenti a rischio. I provvedimenti sono stati firmati dal Questore nel periodo indicato, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.
Tra il 25 aprile e la prima settimana di maggio 2026, nell’ambito di una più ampia attività di controllo del territorio attivata su scala provinciale, la Questura di Caserta ha disposto un articolato pacchetto di misure preventive e di sicurezza pubblica.I provvedimenti sono stati adottati dal. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Agostino Raimo contadino anarchico antifascista
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