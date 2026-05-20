Stretta sulla sicurezza | Questore firma oltre 90 provvedimenti tra misure preventive e Daspo

Tra il 25 aprile e la prima settimana di maggio 2026, la Questura di Caserta ha emanato più di 90 provvedimenti tra misure preventive e Daspo, nell’ambito di un’operazione di controllo del territorio condotta su scala provinciale. L’attività ha coinvolto diverse aree della provincia e ha previsto l’applicazione di misure di sicurezza pubblica volte a prevenire comportamenti a rischio. I provvedimenti sono stati firmati dal Questore nel periodo indicato, con l’obiettivo di rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

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