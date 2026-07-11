Dopo le recenti risse nei pressi di alcuni locali pubblici, sono state emesse 41 misure di prevenzione nei confronti di 17 persone. Le autorità hanno adottato queste restrizioni per fermare ulteriori episodi di violenza, segnalando un intervento deciso per garantire la sicurezza pubblica. Le misure variano tra divieti di avvicinamento, obblighi di firma e altre restrizioni, applicate immediatamente dopo le indagini.

È di 41 misure di prevenzione il bilancio delle azioni adottate dal Questore della Provincia di Cremona nei confronti di 17 persone coinvolte in recenti episodi di violenza nei pressi di esercizi pubblici cittadini. I provvedimenti sono stati presi per impedire la reiterazione di comportamenti illeciti e garantire la sicurezza pubblica. Le misure adottate dopo i gravi episodi Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Cremona ha deciso di intervenire a seguito di gravi episodi di violenza che si sono verificati nei pressi di due esercizi pubblici della città. Le indagini hanno portato all’individuazione di 17 persone coinvolte nelle risse, appartenenti a diverse nazionalità: 7 cittadini albanesi, 7 cittadini rumeni, 2 cittadini marocchini e 1 italiano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Cremona, maxi stretta dopo le risse: 41 misure di prevenzione per 17 persone

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