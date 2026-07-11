Covo ore di apprensione per l’operaio colpito da un malore in cava | è in terapia intensiva

Da bergamonews.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un operaio di 60 anni, residente nella zona, è stato colpito da un malore venerdì nel pomeriggio in una cava. È stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale, dove si trova in terapia intensiva. La sua condizione è giudicata gravissima.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Covo. Restano gravissime le condizioni dell’ operaio di 60 anni soccorso venerdì pomeriggio all’interno della Cava Bellinzana. L’uomo, bergamasco e residente in zona, si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La sua prognosi resta riservata. Il 60enne è stato trovato privo di coscienza nell’area della cava intorno alle 13.40. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza 112. Sul posto erano intervenuti i soccorritori con un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso. L’uomo è stato assistito dal personale sanitario, che ha utilizzato anche il defibrillatore, e poi trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Operaio colpito da una trave durante il montaggio delle giostre: 26enne in terapia intensiva

Colpito dalla giostra durante il collaudo e scaraventato a terra a Lioni: operaio di 20 anni in terapia intensivaDurante il collaudo di una giostra a Lioni, un operaio di 20 anni è stato colpito e scaraventato a terra.

Si parla di: Covo, ore di apprensione per l’operaio colpito da un malore in cava: è in terapia intensiva; Malore sulla draga alle Cave Pesenti: grave operaio sessantenne trasportato in elisoccorso.

covo ore di apprensioneCovo, ore di apprensione per l’operaio colpito da un malore in cava: è in terapia intensivaI fatti risalgono al primo pomeriggio di venerdì, quando l’uomo è stato trovato privo di coscienza nella Cava Bellinzana. La sua prognosi resta riservata ... bergamonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web