Covo ore di apprensione per l’operaio colpito da un malore in cava | è in terapia intensiva

Un operaio di 60 anni, residente nella zona, è stato colpito da un malore venerdì nel pomeriggio in una cava. È stato soccorso sul posto e trasportato in ospedale, dove si trova in terapia intensiva. La sua condizione è giudicata gravissima.

Covo. Restano gravissime le condizioni dell’ operaio di 60 anni soccorso venerdì pomeriggio all’interno della Cava Bellinzana. L’uomo, bergamasco e residente in zona, si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La sua prognosi resta riservata. Il 60enne è stato trovato privo di coscienza nell’area della cava intorno alle 13.40. Immediata la chiamata al numero unico di emergenza 112. Sul posto erano intervenuti i soccorritori con un’ambulanza, l’automedica e l’elisoccorso. L’uomo è stato assistito dal personale sanitario, che ha utilizzato anche il defibrillatore, e poi trasferito in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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