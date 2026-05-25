Operaio colpito da una trave durante il montaggio delle giostre | 26enne in terapia intensiva

Avellino, 25 maggio 2026 - Un operaio di 26 anni, originario del Bangladesh, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale "Giuseppe Moscati" di Avellino in condizioni definite gravissime. Il giovane è rimasto ferito nella serata di ieri a Lioni, comune della provincia di Avellino, mentre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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