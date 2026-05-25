Durante il collaudo di una giostra a Lioni, un operaio di 20 anni è stato colpito e scaraventato a terra. L’incidente si è verificato mentre il giovane lavorava nell’area delle attrazioni allestita per la festa di San Bernardino. È stato immediatamente soccorso e trasportato in terapia intensiva. La dinamica precisa dell’accaduto è ancora in fase di accertamento. Nessun altro coinvolto risulta essere stato ferito.

Paura nell’area delle attrazioni allestita per la festa di San Bernardino a Lioni: il giovane stava lavorando quando è avvenuto il grave incidente. Attimi di paura a Lioni, in Alta Irpinia, dove un giovane di 20 anni è rimasto gravemente ferito durante le operazioni di manutenzione e verifica di una giostra installata in occasione dei festeggiamenti di San Bernardino. Secondo le prime ricostruzioni, ancora in fase di accertamento, il ragazzo stava lavorando nell’area delle attrazioni quando è stato coinvolto in un grave incidente avvenuto durante il collaudo di una grande giostra tipo altalena. Le sue condizioni sono apparse subito serie. Cosa è successo: il giovane colpito dalla struttura durante il test. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Colpito dalla giostra durante il collaudo e scaraventato a terra a Lioni: operaio di 20 anni in terapia intensiva

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