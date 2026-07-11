Durante la partita, il portiere ha chiesto di essere sostituito anche se non era al massimo delle condizioni, dichiarando di voler continuare. La sua uscita ha suscitato attenzione, ma ha insistito sulla volontà di proseguire nonostante le difficoltà fisiche. La Spagna ha conquistato la semifinale del Mondiale 2026, che si sfiderà contro la Francia nel match previsto per martedì 14 luglio. La gara rappresenta un remake dell’Europeo 2024.

Los Angeles (USA), 11 luglio 2026 - La Spagna di Luis de La Fuente vola in semifinale di Coppa del Mondo 2026, che giocherà nella serata italiana di martedì 14 luglio contro la Francia di Deschamps per un vero e proprio remake dell'Europeo 2024. Le Furie Rosse hanno battuto 2-1 il Belgio al termine di una gara combattuta ed equilibrata, risolta nel finale grazie al "solito" Merino con la complicità del portiere del Manchester United Lammens. Quest'ultimo è entrato in campo al 71esimo per l' infortunato Courtois, costretto al cambio per un problema muscolare che soffriva già da qualche minuto. Nel post-gara, l'estremo difensore del Real... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Courtois, la sostituzione diventa un caso: "Non al 100%, ma volevo continuare"

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