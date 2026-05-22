Il giovane portiere del Frosinone, originario della provincia di Frosinone, racconta la sua esperienza nel mondo del calcio, partendo dai dubbi iniziali sulla sua posizione fino alla possibilità di giocare in Serie A. Nella sua carriera, ha esordito con la nazionale Under 21 e ha sviluppato un rapporto stretto con il tecnico del club. In passato, aveva ambizioni di giocare come centrocampista, ma ora si concentra sul ruolo di portiere, studiando anche le tecniche di alcuni dei migliori nel settore.

Il talento ciociaro Palmisani racconta la favola del Frosinone: i dubbi iniziali, l’esordio in Under 21 e il feeling con Alvini. Le sue parole. Uno dei protagonisti della promozione in Serie A del Frosinone è stato Lorenzo Palmisani. Il Corriere dello Sport ha incontrato il portiere. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. ANDARE IN A « È stata un’emozione incredibile, inspiegabile, unica. Essere nato e cresciuto qui, indossare questi colori e ottenere un risultato simile è stato qualcosa di indescrivibile. Aver potuto realizzare un sogno dove sono nato non ha prezzo ». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Palmisani, le mani sulla Serie A: «Io, portiere per caso. Volevo giocare in mezzo al campo, ora studio Courtois»

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