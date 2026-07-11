Dopo l’eliminazione del Belgio nei quarti di finale del Mondiale 2026, si è verificato un incidente tra il portiere e il commissario tecnico. Secondo fonti, il portiere ha riferito di aver detto di voler proseguire la partita dopo essere stato sostituito. Successivamente, avrebbe minacciato di lasciare la nazionale. La questione riguarda un episodio avvenuto durante il match e le sue conseguenze future.

L’eliminazione del Belgio nei quarti di finale del Mondiale 2026 contro la Spagna ha portato anche a un caso che coinvolge Thibaut Courtois e il commissario tecnico Rudi Garcia. Dopo il ko per 2-1- con gol decisivo di Merino al minuto 88 su incertezza di Lammens – che ha portato le Furie Rosse in semifinale, il portiere del Real Madrid ha espresso tutto il proprio disappunto per la scelta dell’allenatore di sostituirlo durante la ripresa, al 71esimo, sul punteggio di 1-1. Courtois era stato costretto a chiedere l’intervento dello staff medico a causa di un problema fisico, ma avrebbe preferito restare in campo. Garcia, invece, ha deciso di affidarsi a Senne Lammens, protagonista in negativo sull’azione che ha portato al gol decisivo della Spagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Belgio, scoppia il caso Courtois. Il portiere contro Garcia dopo il cambio: “Gli ho detto che volevo continuare”. Poi minaccia l’addio alla Nazionale

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