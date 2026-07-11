Courtois | Il cambio? Ha deciso Garcia Stavo bene non volevo uscire
Il portiere del Belgio ha dichiarato di non voler uscire, aggiungendo che la scelta di sostituirlo è stata fatta dall’allenatore. Ha spiegato di sentirsi bene e di non aver richiesto di essere sostituito. La sostituzione è avvenuta durante la partita contro la Spagna, quando è entrato il portiere di riserva. Poco dopo, l’ingresso ha coinciso con un errore che ha portato al gol decisivo di Merino.
Le parole del portiere del Belgio sulla sostituzione contro la Spagna. Garcia ha scelto di toglierlo, facendo entrare Lammens, protagonista di lì a poco dell'errore che ha portato al gol vittoria di Merino. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it
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Stavolta Garcia si porta il Belgio sulla coscienza. Courtois: “Non volevo uscire, ha deciso Garcia”Il commissario tecnico ha deciso di far uscire il portiere titolare, lasciando il campo.
Courtois: "Non volevo uscire, ha deciso Garcia. Fare un altro gol contro di me sarebbe stato difficile..."Durante la partita tra Spagna e Belgio, al 66° minuto, il portiere belga Thibaut Courtois si è accasciato al suolo vicino all'area di rigore.
Temi più discussi: Courtois esce tra le lacrime per infortunio. Il suo sostituto Lammens fa la papera decisiva; Courtois non ce la fa: lascia il campo in lacrime dopo l'infortunio. Rudi Garcia lo consola; Belgio, infortunio per Courtois: esce in lacrime contro la Spagna; Mondiali, costretto al cambio Courtois esce in lacrime (LA2 Sport Live 10.07.2026, 21h00).
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