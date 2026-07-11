Courtois | Il cambio? Ha deciso Garcia Stavo bene non volevo uscire

Notizia in breve

Il portiere del Belgio ha dichiarato di non voler uscire, aggiungendo che la scelta di sostituirlo è stata fatta dall’allenatore. Ha spiegato di sentirsi bene e di non aver richiesto di essere sostituito. La sostituzione è avvenuta durante la partita contro la Spagna, quando è entrato il portiere di riserva. Poco dopo, l’ingresso ha coinciso con un errore che ha portato al gol decisivo di Merino.