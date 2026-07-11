Durante la partita tra Spagna e Belgio, al 66° minuto, il portiere belga Thibaut Courtois si è accasciato al suolo vicino all'area di rigore. Secondo le sue dichiarazioni, non voleva uscire, ma la decisione di sostituirlo è stata presa dall’allenatore. Courtois ha aggiunto che segnare un altro gol contro di lui sarebbe stato difficile. La partita è stata interrotta temporaneamente per le cure al portiere, che è stato poi sostituito.

Una sliding door in piena regola: è il 66' di Spagna-Belgio e il portiere dei Diavoli Rossi Thibaut Courtois si accascia a terra al limite dell'area. Dopo il cooling break, Rudi Garcia lo sostituisce con il vice Senne Lammens, che con una goffa respinta all'88' origina il gol decisivo di Merino. Inevitabile che andasse così? Non proprio. Perché il numero uno del Real Madrid, dopo la gara, pur con educazione e senza gettare la croce addosso al ct, svela che lui avrebbe voluto provare a restare in campo. Il racconto di Courtois parte dal momento in cui si accorge che la sua coscia sinistra dà segnali di sovraccarico. "Ho avvertito qualcosa durante un rinvio lungo: nulla di specifico, solo una sensazione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Courtois: "Non volevo uscire, ha deciso Garcia. Fare un altro gol contro di me sarebbe stato difficile..."

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